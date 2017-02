Aktien New York Schluss: Präsident Trump hält die Börsen auf Rekordfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Freitag weiter zuversichtlich gezeigt.



Der Rekordlauf setzte sich fort und trieb den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeitweise bis dicht an die Marke von 20 300 Punkten. Auch die anderen bedeutenden US-Indizes, der S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichten erneut Bestmarken.

Mit seinen großmundigen Steuer-Ankündigungen habe Donald Trump den richtigen Ton getroffen, hieß es. Zudem habe der deutlich gestiegene Ölpreis gestützt. Positiv sei auch aufgenommen worden, dass Trump keine Konfrontation mit China eingehe, sondern der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft zugesichert habe, an der "Ein-China-Politik" festhalten zu wollen. Auch dem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe wurde optimistisch entgegen gesehen. Aktuelle Wirtschaftsdaten wie das nicht ganz so gut wie erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität Michigan konnten die Börsenlaune nicht trüben.

Der Dow beendete den Tag 0,48 Prozent höher bei 20 269,37 Punkten und legte damit im Wochenverlauf um rund 1 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,36 Prozent auf 2316,10 Punkte vor und der Nasdaq 100 gewann 0,28 Prozent auf 5226,69 Punkte./ck/he