Aktien New York Schluss: Positive Wirtschaftssignale stützen die Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Robuste Konjunkturdaten haben die Stimmung an der Wall Street am Mittwoch aufgehellt.



Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen ebenso wie Daten zum Arbeitsmarkt im August. Zudem ließen die Sorgen der Investoren um den Nordkorea-Konflikt etwas nach. Vor allem bei Technologie-Aktien griffen sie wieder zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,21 Prozent auf 5932,90 Punkte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 21 892,43 Punkte zu. Auch hier lag mit Cisco ein Technologiewert an der Spitze mit einem Aufschlag von 1,62 Prozent. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 2457,59 Punkte nach oben.

Im frühen Handel hatten noch harsche Worte von US-Präsident Donald Trump zum jüngsten Raketentest Nordkoreas die Aktienkurse etwas im Aufwärtsdrang gebremst. "Die USA reden seit 25 Jahren mit Nordkorea und zahlen Erpressungsgeld. Reden ist nicht die Antwort", hatte Trump auf Twitter geschrieben.

Michael Antonelli vom Investmenthaus Robert W. Baird & Co ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. "Mich wundert es nicht, dass der Markt gegenwärtig sehr nervös ist. Mit zunehmender Zeit dürften solche Tweets aber immer weniger Einfluss auf den Markt haben", sagte der Aktienhändler./bek/mis/he