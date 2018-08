Aktien New York Schluss: Neue Rekorde stimmen gegen Handelsende vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Rekordjagd in moderatem Tempo fortgesetzt.



Allerdings bröckelten die dünnen Gewinne gegen Handelsschluss nahezu vollständig wieder ab. Letztlich ging der Dow Jones Industrial mit einem minimalen Plus von 0,06 Prozent auf 26 064,02 Punkten aus dem Tag.

Im Fokus stand weiterhin vor allem die Einigung zwischen den USA und Mexiko, das nordamerikanische Freihandelsabkommen zu überarbeiten. Dies habe dazu beigetragen, dass die Sorgen vor einem internationalen Handelskonflikt nachgelassen hätten, sagten Börsianer. "Der Deal vermittelt den Eindruck, dass der US-Präsident im Moment weniger daran interessiert ist, einen Streit zu verursachen, sondern sich anstrengt, mit konstruktiven Ergebnissen aus den Kriegsschauplätzen nach Hause zu kommen", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi von IG.

Die anderen drei wichtigen Indizes hatten im Handelsverlauf Höchstmarken erreicht, konnten diese aber nicht halten. Der marktbreite S&P 500 schloss nahezu unverändert mit plus 0,03 Prozent bei 2897,52 Punkten. An der technologielastigen Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 schließlich 0,15 Prozent auf 7570,25 Punkte.

Der Blick auf die Konjunkturdaten ergab ein gemischtes, aber insgesamt eher positives Bild. So hatten die Preise am US-Häusermarkt im Juni den dritten Monat in Folge weniger deutlich zugelegt als erwartet. Allerdings ist der Preisanstieg immer noch solide und bewegt sich auf erhöhtem Niveau. Das vom privaten Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen für den Monat August hingegen war stärker als erwartet ausgefallen und auf den höchsten Stand seit knapp 18 Jahren geklettert./ck/he