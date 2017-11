Aktien New York Schluss: Nasdaq sehr schwach, Dow über 23 900 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte teils deutlich an Schwung verloren.



Zwar setzte der Leitindex Dow Jones Industrial seine Siegesserie fort, die Technologie-Indizes an der Nasdaq-Börse ließen hingegen kräftig Federn.

Der Dow kletterte erstmals über die 23 900-Punkte-Marke und in der Spitze bis auf 23 959,76 Zähler. Zum Handelsende gewann er 0,44 Prozent auf 23 940,68 Punkte. Auch der S&P 500 rückte im Verlauf mit 2634,89 Punkten auf ein weiteres Hoch vor. Der breit gefasste Index schloss leicht im Minus und zwar mit 0,04 Prozent auf 2626,07 Punkten.