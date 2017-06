Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne trotz Ölpreisrutsch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach einem vorübergehenden Durchhänger mit moderaten Gewinnen geschlossen.



Damit legte sie den Schalter nach zwei schwächeren Tagen wieder um - trotz deutlich abgerutschter Ölpreise und der Zurückhaltung der Anleger vor womöglich marktbewegenden Ereignissen am Donnerstag.