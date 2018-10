Aktien New York Schluss: Kurs-Rally - Anleger fassen wieder Mut

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison haben die Wall Street am Dienstag befeuert.



Nach dem bislang verlustreichen Monat Oktober griffen Anleger auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau wieder beherzt zu. Der Dow Jones Industrial baute die Gewinne im Verlauf des Handels immer weiter aus und stieg am Ende um 2,17 Prozent auf 25 798,42 Punkte.

Der Konsumgüter- und Pharmakonzern Johnson & Johnson und der Krankenversicherer UnitedHealth schraubten nach dem dritten Quartal das Gewinnziel für das Gesamtjahr hoch. Auch die Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs überzeugten mit den Ergebnissen im dritten Quartal. Und schließlich sorgte der Software-Entwickler Adobe mit einer starken Umsatzprognose für 2019 für Kurseuphorie.