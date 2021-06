Aktien New York Schluss: Konjunkturoptimismus hält Rekordrally am Laufen

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen.



Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten im Handelsverlauf Höchststände. Als Antrieb erwies sich unter anderem, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur eine Hürde genommen hatte. "Wir haben eine Vereinbarung getroffen", schrieb Biden auf Twitter nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren. Trotz des Deals ist aber nicht gesagt, dass eine reibungslose Passage im Kongress bevorsteht.

Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,64 Prozent auf 14 365,96 Punkte an. Der umfassendere Nasdaq Composite gewann 0,69 Prozent auf 14 369,71 Punkte.

Für den S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 4266,49 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, ist aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt. Der US-Leitindex stieg am Ende um 0,95 Prozent auf 34 196,82 Punkte./la/he