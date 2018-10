Aktien New York Schluss: Konjunkturdaten halten Dow auf Rekordjagd

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally beim Dow Jones Industrial ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen.



Der Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde bis auf den Höchstwert von knapp 26 952 Punkten, er hatte zu diesem Zeitpunkt mit 27 000 Punkten schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr vor Augen. Im späten Handel verließ ihn dann aber der Schwung, sodass er mit 26 828,39 Punkten nur ein moderates Plus von 0,20 Prozent über die Ziellinie brachte. Er verbuchte damit dennoch seinen fünften Gewinntag in Folge.

Ein hohes Vertrauen in die US-Konjunktur stimmte Anleger insgesamt weiter risikofreudig. Anlass dazu gab, dass im September in der Privatwirtschaft deutlich mehr Jobs geschaffen worden waren als erwartet und sich die Stimmung der US-Dienstleister im September von ihrem hohen Niveau ausgehend nochmals verbessert hatte. Als Kursstütze hinzu kamen Entspannungssignale bei der Italien-Schuldenfrage, die zuvor in Europa schon die Börsen gestützt hatten.