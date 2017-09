Aktien New York Schluss: Kleine Kursgewinne - Anleger setzen auf Zinspause

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist mit leichten Kursgewinnen ins Wochenende gegangen.



Investoren werteten schwache Zahlen vom US-Arbeitsmarkt als Hinweis gegen weitere rasche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Aktien dürften so von weiter niedrigen Zinsen profitieren. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,18 Prozent auf 21 987,56 Punkte und schloss somit nur knapp unter der Marke von 22 000 Punkten. Auf Wochensicht brachte es der Index auf ein Plus von 0,8 Prozent.

Im August war die Beschäftigung in den USA weniger stark gestiegen als erwartet. Zudem blieb der Anstieg der Stundenlöhne hinter den Prognosen zurück. Vor allem der schwache Preisauftrieb spricht Experten zufolge gegen weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. "Jeder, der auf ein Signal für weitere Zinserhöhungen (...) durch die Fed in diesem Jahr gesetzt hat, dürfte nun enttäuscht sein", schrieb der Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda in einem Kommentar zu den Daten. Zwar präsentiere sich der Arbeitsmarkt unverändert stark, es mangele aber am Preisauftrieb.