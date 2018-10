Aktien New York Schluss: Klare Gewinne dank neuer Hoffnungen im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat an der Wall Street wieder für eine deutliche Erholung gesorgt.



Nachdem zu Wochenbeginn noch die entsprechenden sorgenvollen Stimmen die Oberhand gewonnen hatten, zogen die wichtigsten Indizes nun am Dienstag deutlich an. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt.