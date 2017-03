Aktien New York Schluss: Kaum verändert - Fed-Sitzung wirft Schatten voraus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag auf der Stelle getreten.



Weil Anleger wenige Tage vor der Zinsentscheidung in den USA das Risiko scheuten, ging es in New York äußerst ruhig zu. Der Dow Jones Industrial gab am Ende knapp um 0,10 Prozent auf 20 881,48 Punkte nach. Den Tag über hatte sich der Leitindex dabei nur in einer engen Spanne von ungefähr 80 Punkten bewegt. In mitteleuropäischer Zeit begann und schloss der Handel wegen der in den USA bereits erfolgten Zeitumstellung eine Stunde früher als zur sonst gewohnten Zeit.

Ähnlich träge wie der Dow zeigten sich zu Wochenbeginn auch seine Indexkollegen. Der breiter gefasste S&P 500 legte aber immerhin knapp um 0,04 Prozent auf 2373,47 Zähler zu. Auch die Technologiewerte im Nasdaq 100 schlossen leicht mit 0,16 Prozent im Plus bei 5394,57 Punkten.

Mit dem trägen Verlauf knüpfte der US-Aktienmarkt nahtlos an seine Lethargie der vergangenen Tage an. Nach dem Anfang März geschafften Sprung über die Marke von 21 000 Punkten war dem Dow in der vergangenen Woche der Treibstoff ausgegangen. Selbst ein starker US-Arbeitsmarktbericht, der die Kurse üblicherweise stark bewegt, war vor dem Wochenende ohne größere Auswirkungen geblieben./tih/fbr