Aktien New York Schluss: Kaum bewegt - Handelsstreit versus Fed-Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat sich am Montag nach seinen jüngsten Verlusten etwas stabilisiert.



Nachdem die wichtigsten Indizes im frühen Handel zunächst noch weiter nachgegeben hatten, drehten sie im Verlauf moderat ins Plus und schlossen schließlich kaum verändert. Börsianer werteten jüngste Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed) positiv, wonach die Währungshüter weiterhin bereit seien zu handeln, wenn dies zur Stützung der Wirtschaft erforderlich sei. Im Hintergrund schwelt derweil der Handelskonflikt mit China weiter.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,06 Prozent auf 26 949,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,01 Prozent auf 2991,78 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,06 Prozent auf 7818,61 Zähler nach unten./la/he