Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung vor wichtigen Quartalsberichten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem ruhigen Handel haben sich die New Yorker Aktienindizes am Donnerstag nur wenig bewegt.



Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,05 Prozent auf 26 143,05 Punkten wie schon am Vortag nahezu unverändert.

Weder wegweisende Konjunkturdaten noch Quartalsberichte schwergewichtiger Konzerne standen auf der Tagesordnung. Erst am Freitag kommt die Berichtssaison mit den US-Banken JPMorgan und Wells Fargo in Fahrt.

Auch im marktbreiten S&P 500 tat sich so gut wie nichts: Der Index ging prozentual unverändert beim Stand von 2888,32 Punkten über die Ziellinie. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 7594,89 Zähler./ajx/he