Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung - 'Harvey' im Bick

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viele Anleger an der Wall Street sind zum Wochenbeginn an der Seitenlinie geblieben.



Sie wägten die Folgen des Wirbelsturms "Harvey" ab und warteten auf neue Signale von der Konjunktur, sagten Händler. Diese wird es aber erst wieder am Dienstag geben. Dann stehen das Verbrauchervertrauen im August sowie Immobilienmarktdaten auf der Agenda.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,02 Prozent auf 21 808,40 Punkte nach. Der 500 Werte umfassende S&P 500 schloss 0,05 Prozent höher auf 2444,24 Punkte. Schon seit Mittwoch bewegen sich beide Börsenbarometer in sehr engen Spannen.