Aktien New York Schluss: Italien zieht auch die Wall Street runter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die politische Krise in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die weltweiten Finanzmärkte hat am Dienstag auch den New Yorker Aktienmarkt erfasst.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,58 Prozent auf 24 361,45 Punkte. Seine Bilanz seit Jahresbeginn ist mit einem Minus von knapp eineinhalb Prozent nun wieder negativ. Am Montag war in New York wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden.

Anleger sähen die Stabilität in der Eurozone als gefährdet an und fürchteten sich vor einer neuen globalen Finanzkrise, wenn in Italien die populistischen Parteien Fünf Sterne und Lega weiteren Zulauf bekämen, hieß es am Markt. Weltweit nähmen Investoren nun eine vorsichtigere Haltung ein. Auch in New York waren vor diesem Hintergrund Aktien aus dem Finanzsektor am Dienstag besonders schwach, während US-Anleihen mit deutlichen Kursgewinnen von der erhöhten Nachfrage nach als sicher empfundenen Anlagen profitierten.