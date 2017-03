Aktien New York Schluss: Indizes schließen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem lustlosen Handel haben sich die New Yorker Börsen am Freitag nur wenig von der Stelle bewegt.



Anleger zeigten sich vor dem Wochenende erst einmal abwartend - auch wegen des G20-Finanzministertreffens, bei dem sich die globalen Wirtschaftsmächte um eine Einigung im Handelsstreit mit den USA bemühen. Im Fokus stand außerdem das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frische Wirtschaftsdaten aus den USA konnten dem Markt derweil keine entscheidenden Impulse versetzen.