Aktien New York Schluss: Indizes reagieren negativ auf US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch letztlich nicht vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed profitiert.



Nachdem sie zunächst ihre moderaten Gewinne etwas ausgebaut hatte, machte sich Ernüchterung breit, die letztlich sogar in Kursverluste mündete.