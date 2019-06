Aktien New York Schluss: Indizes geben Gewinne ab - Nur Nasdaq im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch überwiegend nicht vom Rückschlag am Vortag erholen können.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab nach einem freundlichen Start seine Gewinne letztlich komplett ab und schloss 0,04 Prozent im Minus bei 26 536,82 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 0,12 Prozent auf 2913,78 Punkte nach unten. Der am Dienstag gebeutelte Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete dagegen einen Kursgewinn von 0,47 Prozent auf 7627,05 Punkte.

Seit Freitag hatten der Iran-Konflikt und der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, der auf dem nahenden G20-Gipfel ein zentrales Thema sein dürfte, die Signale für eine noch lockerere Geldpolitik der großen Notenbanken zunehmend verdrängt. Zuletzt kamen zum Thema Handelsstreit widersprüchliche Töne aus Washington: Während sich US-Finanzminister Steve Mnuchin mit Blick auf eine Lösung zuversichtlich gab, drohte Präsident Donald Trump in einem TV-Interview abermals neue Strafzölle auf chinesische Waren an./gl/he