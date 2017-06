Aktien New York Schluss: Hoffnung auf weniger Zinsschritte sorgt für Rekordlauf

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf gemäßigter als bisher erwartete Zinsschritte in den Vereinigten Staaten haben am Freitag für einen Rekordlauf an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen gesorgt.



Durchwachsene Arbeitsmarktdaten waren der Antreiber. Der Dow Jones Industrial erreichte erstmals wieder seit Anfang März eine Bestmarke und kletterte bis auf 21 225 Punkte. Mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 21 206,29 Zähler verabschiedete sich der US-Leitindex schließlich ins Wochenende. In den vergangenen fünf Handelstagen gewann er 0,6 Prozent.

Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,37 Prozent auf 2439,07 Punkte. Sein Rekordhoch lag nur rund einen Punkt darüber. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit plus 1,12 Prozent auf 5881,46 Punkte auf dem bisher höchsten Stand seiner Geschichte und legte damit im Wochenverlauf um 1,6 Prozent zu.

Nach den starken Daten aus der Privatwirtschaft am Vortag habe der Bericht der Regierung über den Arbeitsmarkt im Mai sehr negativ überrascht, hieß es. BayernLB-Analystin Christiane von Berg sprach von einem schwachen Arbeitsmarktbericht mit einem "äußerst verhaltenen Stellenaufbau". Außerhalb der Landwirtschaft waren in den USA im Mai 138 000 neue Stellen hinzugekommen, während Volkswirte im Schnitt mit einem Plus von 182 000 Jobs gerechnet hatten. Zudem wurde der Stellenzuwachs im März und April deutlich nach unten korrigiert.

Laut von Berg dürfte sich nun die Unsicherheit erhöhen, ob die US-Notenbank (Fed) in rund zwei Wochen tatsächlich den nächsten Zinsschritt ankündigt. "Am Ende sollte aber die Entscheidung knapp für einen Zinsschritt ausfallen", erwartet sie. Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets glaubt, die mäßigen Daten könnten die Fed von einer allzu schnellen Normalisierung der Geldpolitik abhalten. Womöglich würden die Zinsschritte kleiner ausfallen. Solcherlei Überlegungen bieten neuen Treibstoff für die Aktienmärkte. Sie blieben dann attraktiver als etwa Investitionen in zinsabhängige Anleihen./ck/he