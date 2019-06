Aktien New York Schluss: Hoffnung auf sinkende Zinsen löst Kursrally aus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Dienstag an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst und die jüngst hohen Verluste vergessen gemacht.



Vor allem für den tags zuvor nach Berichten über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook sehr schwachen Nasdaq 100 ging es nun wieder deutlich bergauf. Zum Handelsende belief sich das Plus auf 2,70 Prozent auf 7166,75 Punkte, womit die Montagsverluste wieder wettgemacht sind.

Sehr fest präsentierte sich auch der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Aufschlag von 2,06 Prozent auf 25 332,18 Punkte. Nach seinen deutlichen Verlusten am vergangenen Freitag hatte er zum Wochenauftakt nahezu unverändert geschlossen, wurde dabei aber gebremst von den Einbußen der im Leitbarometer notierten Techwerte. Für den breit gefassten und daher besonders aussagekräftigen S&P 500 ging es am zweiten Handelstag der Woche um 2,14 Prozent auf 2803,27 Zähler hoch.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. Sinkende Zinsen machen Aktien tendenziell im Vergleich mit anderen Anlagen wie Anleihen attraktiver./ajx/he