Aktien New York Schluss: Handelssorgen belasten vor allem Tech-Werte

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street wieder im Griff.



Insbesondere die in den letzten Monaten noch von Rekord zu Rekord geeilten Technologieaktien gerieten am Montag unter Druck. "Eine rasche Einigung scheint wenig wahrscheinlich", kommentierte die Postbank die aktuelle Entwicklung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen, die zuvor schon in China auf den Kursen gelastet hatte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einer soliden Vorwoche um 0,35 Prozent auf 26 062,12 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,56 Prozent auf 2888,80 Punkte. Besonders deutlich um 1,47 Prozent bergab ging es für den technologielastigen und damit konjunktursensiblen Nasdaq 100 mit 7434,73 Zählern.

In der Debatte um weitere US-Zollschranken für Importe aus China kündigte US-Präsident Donald Trump für diesen Montagabend (Ortszeit) eine Entscheidung an. Es werde nach Börsenschluss eine Ankündigung geben. Trump hatte angedroht, weitere Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu belegen. Dies wäre der bisher gravierendste Schritt im Handelsstreit, den der US-Präsident unter dem Motto "America First" unter anderem mit China, aber auch mit den Ländern der Europäischen Union und den US-Nachbarn Mexiko und Kanada führt./la/tos