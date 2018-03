Aktien New York Schluss: Handelskrieg verhagelt Tages- und Wochenbilanz

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Serie von Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump hat auch am Freitag die US-Aktienmärkte in ihrem Bann gehalten.



Vor allem der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China ließ immer mehr Investoren vor dem Wochenende die Reißleine ziehen. "Es war eine miserable Woche für Aktienanleger", resümierte ein Börsianer.