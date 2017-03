Aktien New York Schluss: Hängepartie vor Arbeitsmarktbericht hält an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie an der Wall Street hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt.



Neben der hartnäckigen Zurückhaltung der Anleger vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht bremsten auch die schwachen Ölpreise. Etwas Unterstützung bekamen die Aktienkurse von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten - Experten hatten das allerdings schon erwartet.