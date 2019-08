Aktien New York Schluss: Gutes Ende nach schlechtem Beginn

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch ihre anfänglichen Verluste im Verlauf immer stärker eingedämmt.



Dem Dow Jones Industrial blieb zum Handelsschluss zwar das Erreichen der Gewinnzone mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 26 007,07 Punkte verwehrt, doch gemessen an seinem Tagestief bei 25 440 Punkten im frühen Handel machte der Leitindex reichlich Boden gut.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent auf 2883,98 Punkte über die Ziellinie. Für den technologielastigen Nasdaq 100 sah es noch besser aus mit plus 0,41 Prozent auf 7551,90 Zähler.

"Anleger wägen derzeit ab zwischen den Belastungen durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China und den Entlastungen durch die Geldpolitik", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets mit Verweis auf die zur Wochenmitte überraschend deutlich ausgefallenen Leitzinssenkungen der Notenbanken Indiens, Thailands und Neuseelands. Es werde viele weitere geldpolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten geben als Reaktion auf die negativen Effekte eines Handelskrieges, glaubt der Experte. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sagte, Anleger gierten nach immer mehr geldpolitischen Stimuli./ajx/fba