Aktien New York Schluss: Gute Daten treiben Nasdaq 100 kurz auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Technologiewerte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen.



Der Nasdaq 100 erreichte im Handelsverlauf am Donnerstag bei gut 5446 Punkten eine Bestmarke. Die konjunktursensiblen Tech-Werte sind in dem wirtschaftlich wieder aufgehellten Umfeld derzeit gefragt. Dank positiver Wachstumsdaten schlossen derweil alle wichtigen Aktienindizes moderat im Plus.