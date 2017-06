Aktien New York Schluss: Gewinnmitnahmen wegen politischer Unsicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag mit moderaten Verlusten an ihre Vortagsentwicklung angeknüpft.



Damit zolle sie der jüngsten Rekordrally Tribut, sagte ein Börsianer. Die Anleger tendierten dazu, einen Teil der Gewinne einzustreichen. Für Zurückhaltung sorgte offenbar auch der diplomatische Konflikt zwischen Katar und anderen arabischen Staaten. Zudem werfe schon der "Super-Donnerstag" seine Schatten voraus, sagte ein Währungsstratege.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,23 Prozent tiefer bei 21 136,23 Punkten. Erst am Freitag hatte der New Yorker Leitindex bei 21 225 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Auch der marktbreite S&P-500-Index fiel am Dienstag von seiner vor dem Wochenende markierten Bestmarke weiter zurück: Er sank um 0,28 Prozent auf 2429,33 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach der neuen Bestmarke von knapp 5891 Punkten letztlich um 0,36 Prozent auf 5856,77 Punkte bergab.

In zwei Tagen stehen die öffentliche Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats, die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Parlamentswahlen in Großbritannien auf der Agenda. Zumindest eines dieser Ereignisse könnte für heftige Kursbewegungen sorgen, so der Experte./gl/he