Aktien New York Schluss: Gewinnmitnahmen - Bankenzahlen enttäuschen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund von am Markt als enttäuschend eingestufter Ergebnisse aus der Bankenbranche ist den US-Börsen vor dem Wochenende die Luft ausgegangen.



Der Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,50 Prozent auf 24 360,14 Punkte nach. Anleger dürften vor dem Wochenende Gewinne eingestrichen haben, immerhin hatte der Dow vom Tief Anfang des Monats um knapp 5 Prozent zugelegt. Im Laufe dieser Woche brachte es der Dow auf einen Zugewinn von 1,8 Prozent.

Die Quartalszahlen der drei Großbanken Citigroup , JPMorgan und Wells Fargo wurden von Anlegern mit hohen Kursverlusten quittiert. Damit erlitt die beginnende Saison der Quartalsberichterstattung einen Fehlstart. In der Branchentabelle verzeichneten Finanzwerte mit Abstand die höchsten Verluste.

Gegenwind gab es auch von der Konjunktur. So hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im April - von hohem Niveau aus - deutlicher verschlechtert als Experten vorhergesagt hatten.