Aktien New York Schluss: Gewinne schmelzen deutlich zusammen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne an der Wall Street ins Ziel retten können.



Einen Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der zunächst negativ aufgenommen worden war, und nach drei Verlusttagen in Folge zeigten sich die Anleger erst einmal in Kauflaune. Diese ließ in den letzten Handelsstunden aber sichtbar nach.