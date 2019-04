Aktien New York Schluss: Gewinne dank guter Zahlen und Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gut aufgenommene Geschäftszahlen und erfreuliche Daten vom Immobilienmarkt haben der Wall Street am Dienstag Schwung gegeben.



Zum Börsenschluss notierte der Dow Jones Industrial 0,55 Prozent höher bei 26 656,39 Punkten. Am Montag war der US-Leitindex mit einem knappen Minus in die Handelswoche gestartet.

Auch für die anderen Indizes ging es am Dienstag bergauf: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,88 Prozent auf 2933,68 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte sogar erneut ein Rekordhoch und verabschiedete sich 1,26 Prozent fester bei 7810,71 Punkten aus dem Handel./gl/he