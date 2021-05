Aktien New York Schluss: Gewinne - Techwerte besonders stark

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Montag im Plus geschlossen.



Besonders deutlich fielen die Aufschläge bei Technologiewerten aus. Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 34 393,98 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,99 Prozent auf 4197,05 Punkte. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sprang sogar um 1,72 Prozent auf 13 641,75 Zähler.

Das Handelsvolumen war unterdurchschnittlich, einige europäische Märkte wie Frankfurt öffnen nach dem Pfingstwochenende erst wieder am Dienstag. Impulse für die eine oder andere Richtung gibt es nicht. In Asien hatten die wichtigsten Märkte am Montag kaum verändert und mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Marktbewegende Nachrichten aus der Konjunktur- oder Unternehmenswelt waren Mangelware./he