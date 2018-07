Aktien New York Schluss: Gewinne - Spekulation auf Handelskonflikt-Entspannung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Spekulationen über eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU haben die Wall Street am Mittwoch angetrieben.



Die wichtigsten Aktienindizes nahmen am Mittwoch im späten Handel Fahrt auf und schlossen teils deutlich im Plus. Die technologielastigen Auswahlindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite schwangen sich sogar zu Rekordhöhen auf. Die Anleger hofften, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bei ihrem Treffen im Weißen Haus Fortschritte erzielt haben.