Aktien New York Schluss: Gewinne - Kursrekorde bei Facebook, Amazon & Co

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung breit gemacht.



Das galt vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo die Kurse wachstumsstarker Unternehmen wie Facebook , Amazon und der Google-Holding Alphabet sämtlich neue Rekordstände meldeten.

Der Nasdaq 100 Index rückte um 0,63 Prozent auf 7403,89 Punkte vor und damit ebenfalls auf ein Rekordhoch. Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank sprach mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen von hohen Erwartungen der Investoren. Diese rechneten mit "hervorragenden Geschäften" großer Technologiekonzerne.