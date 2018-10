Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt vor Zahlenflut

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden.



Während es für die Standardwerte-Indizes zu Beginn einer Woche mit vielen Geschäftszahlen bergab ging, legten die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq zu.