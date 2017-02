Aktien New York Schluss: Freundlich nach US-Zinsentscheid - Starke Apple-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einer moderat positiven Tendenz sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen.



Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen unverändert zu lassen, hat daran nichts geändert. Zuvor hatten unerwartet gute Geschäftszahlen von Apple und erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump in den Hintergrund gedrängt.