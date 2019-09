Aktien New York Schluss: Es bleibt schwierig - Anleger verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts gleich mehrerer Damoklesschwerter haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt lieber zurückgehalten.



Neben der seit Mittwoch an Fahrt aufgenommenen Diskussion über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump belasteten Aussagen eines Regierungsmitarbeiters, demzufolge die Beschränkungen für US-Firmen bei der Belieferung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei wahrscheinlich bald wieder in Kraft treten dürften.

Der Dow Jones Industrial fiel am Donnerstag zum Schluss um 0,30 Prozent auf 26 891,12 Punkte, nachdem er sich zur Wochenmitte noch etwas von den jüngsten Verlusten erholt hatte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,24 Prozent auf 2977,62 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,40 Prozent auf 7771,99 Zähler bergab./he