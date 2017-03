Aktien New York Schluss: Ernüchterung nach verschobener 'Obamacare'-Abstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist am Donnerstag zum Handelsschluss wieder Ernüchterung eingekehrt.



Als Grund wurde die von den Republikanern verschobene Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über ein Gesetz zur Abschaffung der US-Gesundheitsreform "Obamacare" genannt. Zuvor hatte im Verlauf eine freundliche Marktstimmung vorgeherrscht.

Der Dow Jones Industrial endete wie am Vortag mit einem minimalen Verlust von 0,02 Prozent bei 20 656,58 Punkten. Der S&P 500 sank um 0,11 Prozent auf 2345,96 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,23 Prozent auf 5355,14 Punkte.

Der alternative Gesetzentwurf für eine Gesundheitsversicherung, hinter den Präsident Donald Trump sein volles politisches Gewicht geworfen hatte, erzielte offensichtlich nicht genügend Stimmen im eigenen Lager. Das Weiße Haus hatte bis zuletzt darum gerungen, die zersplitterte Partei hinter dem Entwurf zu vereinen./edh/das