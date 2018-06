Aktien New York Schluss: Erneute Sorgen um Handelsstreit bringen wieder Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch abgebrochen und mit Verlusten geschlossen.



Vor allem die konjunktursensiblen Technologieaktien litten unter den wieder einmal hochgekochten Sorgen vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Wasser auf die Mühlen goss Fernsehmoderator Lawrence Kudlow, den US-Präsident Donald Trump im März zum Direktor des National Economic Council ernannt hatte. Kudlow sagte dem Sender "Fox Business", dass Trump keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen. Die aktuellen, gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten wurden vor diesem Hintergrund kaum beachtet.

Der Dow Jones Industrial ging mit minus 0,68 Prozent auf 24 117,59 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief aus dem Handel. Am Dienstag hatte der US-Leitindex nach seinem mehr als zweiprozentigen Minus zum Wochenstart moderate Gewinne verbucht und diese im frühen Handel am Mittwoch zeitweise um rund ein Prozent ausgebaut.

Vorausgegangen waren den frühen Gewinnen Signale der Entspannung. In seinem Bemühen, die US-Wirtschaft besser vor Risiken durch Investitionen aus China zu schützen, hatte Trump den Eindruck vermittelt, einen vorsichtigeren Kurs einzuschlagen. Zunächst sollten bereits bestehende Regeln modernisiert und keine weitere Maßnahmen ergriffen werden, hatte es geheißen.