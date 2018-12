Aktien New York Schluss: Erholungsversuch verpufft

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch der Wall Street am Dienstag ist verpufft.



Nach einem starken Start schmolzen die Gewinne beim Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag schnell zusammen. Zum Schluss stand ein Minus von 0,22 Prozent auf 24 370,24 Punkte zu Buche. Am vergangenen Freitag hatte das Barometer mit dem prozentual größten Wochenverlust seit März geschlossen und sich am gestrigen Montag am Ende nur knapp ins Plus gerettet.

Damit bewahrheitete sich zumindest vorerst die Einschätzung der Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar: Sie hatten von "Schnäppchenjägern" am Aktienmarkt gesprochen und "eine kleine Atempause im Abwärtstrend" wahrgenommen, "auch wenn diese nicht von Dauer sein dürfte".