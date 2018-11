Aktien New York Schluss: Erholungsrally gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag einen kleinen Teil ihrer Verlusten aus der Vorwoche wieder wettgemacht.



Steigende Ölpreise hätten gestützt, nachdem der jüngste Preisrückgang unter anderem mit globalen Wachstumssorgen begründet worden sei, sagte Marktanalyst James Hughes vom Handelshaus Axitrader. Er hält es zudem für möglich, dass die US-Notenbank 2019 das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen etwas drosseln könnte, was die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren erhöhen würde.