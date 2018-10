Aktien New York Schluss: Erholungsrally dank Zahlen aus Tech-Branche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag gebeutelte Wall Street hat am Donnerstag dank überwiegend guter Unternehmenszahlen eine Erholungsrally hingelegt.



Vor allem die Quartalsresultate bekannter Technologieunternehmen stießen bei den Anlegern auf Begeisterung.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,63 Prozent höher und machte damit einen Teil seines fast zweieinhalbprozentigen Kursrutsches vom Mittwoch wett. Mit 24 984,55 Punkten blieb er aber unterhalb der viel beachteten Marke von 25 000 Zählern, die er zuvor noch überschritten hatte.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 1,86 Prozent auf 2705,57 Punkte. Damit standen beide Indizes auf Jahressicht wieder im Plus.