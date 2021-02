Aktien New York Schluss: Erholung setzt sich schwungvoll fort

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt hat sich die Erholung am Dienstag fortgesetzt.



Mit neuem Schwung stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 . Von der Berichtssaison gingen zugleich keine klaren Impulse aus.

Zum Handelsschluss ging es für den Dow um 1,57 Prozent auf 30 687,48 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P gewann 1,39 Prozent auf 3826,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 1,56 Prozent auf 13 456,12 Punkte.

Ein Treffen zwischen dem neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren wurde als positives Zeichen gewertet, auch wenn es in puncto Corona-Konjunkturpaket noch keinen Durchbruch brachte. Das Gespräch im Weißen Haus sei "exzellent" und "sehr produktiv" gewesen, sagte eine Senatorin.

Zudem ließen sich die Anleger vom Spekulationshype rund um Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment sowie um den Silbermarkt nicht mehr nervös machen./ck/he