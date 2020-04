Aktien New York Schluss: Erholung kommt zum Erliegen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen hat am Dienstag merklich nachgelassen.



Hatte der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch um 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Wochen zugelegt, so schmolz der Gewinn am Ende komplett ab. Der Dow schloss 0,13 Prozent niedriger auf 24 101,55 Punkten. Gegenwind kam von der Konjunktur: Die Verbraucherstimmung brach im April wegen der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit 2014 ein.

In den vergangenen fünf Wochen hatte der Dow mehr als die Hälfte der Verluste aus dem weltweiten Börsen-Crash wegen des Coronavirus wieder aufgeholt. Damit ist Beobachtern zufolge schon wieder viel Optimismus in den Kursen eingepreist angesichts der noch immer großen Unwägbarkeiten um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,52 Prozent auf 2863,39 Zähler, während der Nasdaq 100 um 1,81 Prozent auf 8677,60 Punkte zurückfiel. Der technologielastige Index war allerdings in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich stark gestiegen./bek/he