Aktien New York Schluss: Erholung im Techsektor - Dow geht die Luft aus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt.



Auch die Impffortschritte stützten das Geschehen an den Märkten. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Techwerte nach oben. Nach einem weiteren Rekord blieb allerdings für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss mit plus 0,10 Prozent auf 31 832,74 Punkten kaum etwas übrig.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,42 Prozent auf 3875,44 Punkte. Der am Vortag stark abgerutschte technogielastige Nasdaq 100 erholte sich mit einem Zuwachs von 4,03 Prozent auf 12 794,49 Punkte merklich.

Die Tesla-Aktien stoppten ihre Talfahrt mit einem Kurssprung von fast 20 Prozent. Apple waren mit einem Plus von gut vier Prozent ebenfalls auf dem Erholungspfad./ajx/mis