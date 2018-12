Aktien New York Schluss: Entspannung im Handelsstreit lässt Anleger jubeln

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im internationalen Handelsstreit haben die Wall Street am Montag weiter angetrieben.



Nach dem G20-Treffen der größten Industrienationen und Schwellenländer in Buenos Aires hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping geeinigt, den Handelskonflikt zunächst nicht weiter eskalieren zu lassen. Ab Januar soll es zumindest für 90 Tage keine weiteren Zölle geben.