Aktien New York Schluss: Dow unverändert - S&P und Nasdaq mit neuen Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt hat der Dow Jones Industrial auch am Dienstag auf der Stelle getreten.



Zur Schlussglocke machte er eine Punktlandung auf dem Vortagsstand von 27 691,49 Punkten. Während andere US-Indizes zwischenzeitlich erneut Rekordstände erreichten, schrammte das Kursbarometer der Wall Street im Handelsverlauf um wenige Punkte an seiner Bestmarke von 27 774 Punkten vorbei.

Der marktbreite S&P 500 schaffte es im Verlauf erstmals über die Marke von 3100 Punkten, während sich der technologielastige Nasdaq 100 den 8300 Punkten näherte. Der Schwung ließ zwar wie beim Dow nach, beide blieben aber in der Gewinnzone. Der S&P schloss 0,16 Prozent höher bei 3091,84 Zählern, während der Nasdaq-Auswahlindex um 0,27 Prozent auf 8263,79 Punkte stieg.

Kursbestimmendes Thema blieb der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Hoffnung von Anlegern, bei einer Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem New Yorker Wirtschaftsclub konkrete Signale erhaschen zu können, erfüllte sich nicht. Trump stützte zwar die Hoffnung auf Fortschritte, blieb die erhofften Details aber schuldig. In der Folge fehlte den Märkten der Treibstoff für einen weiteren Anstieg./tih/he