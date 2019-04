Aktien New York Schluss: Dow steigt weiter - Goldman: Keine Alternative

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow am Donnerstag die Kurs-Rally fortgesetzt.



Die Hinweise auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trieben die Kurse weiter an. US-Präsident Donald Trump sieht die USA und China auf gutem Weg zu einem Handelsabkommen. Es werde ein "großartiges Abkommen", sagte Trump. Der Dow stieg daraufhin um 0,64 Prozent auf 26 384,63 Punkte zu und rückte auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober vor.

Zudem gab es erfreuliche Konjunkturdaten. Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt bleibt robust. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Der Arbeitsmarkt sei "so stark wie eh und je", sagte Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs. Am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März das konjunkturelle Highlight der Börsenwoche auf der Agenda.

Auf die Frage, warum es an der Wall Street nach den zuletzt schon hohen Kursgewinnen immer weiter bergauf geht, fand Hussey eine simple Antwort: "Es gibt keine Alternative" zu US-Aktien. Der Analyst verwies zur Begründung auf eine schwache Konjunktur in der Eurozone, nicht zuletzt in Deutschland.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte am Donnerstag um 0,21 Prozent auf 2879,39 Punkten zu. Der Nasdaq 100 gab dagegen um 0,06 Prozent auf 7540,57 Zähler leicht nach./bek/he