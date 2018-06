Aktien New York Schluss: Dow steigt kräftig über 25 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch einen Sprung nach oben gemacht.



Erstmals seit zwei Wochen überwand der Leitindex wieder die Hürde bei 25 000 Punkten. Der Anstieg über diese Marke zog weitere Aktienkäufe nach sich. Am Ende des Handels stand für den Dow ein Plus von 1,4 Prozent auf 25 146,39 Punkte zu Buche. Für gute Stimmung sorgte zudem eine fulminante Kurs-Rally der Aktien von Tesla .

Am amerikanischen Anleihemarkt legten die Renditen erneut zu. Das verlieh den Bankaktien Rückenwind, deren Erträge im Geschäft mit Krediten und Anleihen von steigenden Kapitalmarktzinsen profitieren. Papiere von JPMorgan , Goldman Sachs , Bank of America und Citigroup stiegen zwischen 1,7 und 3,2 Prozent. Sie führten die Kursgewinne europäischer Geldhäuser fort, die ebenfalls von der Aussicht auf steigende Renditen angetrieben worden waren.

Anleger setzten jedoch auch auf eine weiterhin robuste Konjunktur: Im Dow lagen mit den Papieren von Boeing , DowDuPont und Caterpillar drei klassische Konjunkturtitel auf den vorderen Plätzen.