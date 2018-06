Aktien New York Schluss: Dow steigt - Gewinnmitnahmen an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein gemischtes Bild haben die Aktienmärkte an der Wall Street am Donnerstag geboten.



Während sich der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 25 241,41 Punkte noch etwas weiter von der 25 000er Marke nach oben absetzen konnte, wurden an der Technologiebörse Nasdaq Kursgewinne mitgenommen. Der seit Anfang Mai um fast 10 Prozent gestiegene Nasdaq 100 verlor 0,79 Prozent auf 7152,83 Zähler.

Nachdem der Auswahlindex im frühen Handel kein weiteres Hoch mehr erreicht habe, hätten Anleger "Kasse gemacht", sagte ein Händler. Verkauft wurden etwa die Papiere von Intel , Netflix und Facebook , die zuletzt stark gelaufen waren. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,07 Prozent auf 2770,37 Zähler leicht nach.

Die Konjunktur in den USA läuft derweil weiter rund. So ging die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt leicht zurück. "Das Tempo bei den Entlassungen bleibt sehr niedrig", sagte Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs./bek/jha/