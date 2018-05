Aktien New York Schluss: Dow schließt schwächer - Cisco und Walmart belasten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat einen wechselhaften Handel am Donnerstag im Minus beendet.



Nach schwachem Start und zwischenzeitlichem Dreh ins Plus gab der Leitindex Dow Jones Industrial am Ende um 0,22 Prozent auf 24 713,98 Punkte nach. Er stand damit wieder unter den 24 719 Punkten, mit denen er in das neue Jahr gestartet war. Um dieses Niveau pendelt er nun schon einige Tage.

Ausgebremst wurde der Dow nach Zahlen von Kursverlusten bei Cisco und Walmart . Ansonsten blieben die Renditen am Anleihemarkt im Fokus, die zuletzt für Anleger immer attraktiver geworden waren. Zehnjährige US-Rentenpapiere rentieren neuerdings mit mehr als 3,1 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2011. Am Donnerstag blieb der Renditeanstieg aber im kleinen Rahmen. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus den USA gaben derweil ein insgesamt recht solides Bild ab.