Aktien New York Schluss: Dow schleppt sich weiter nach oben - Daten bremsen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich die Erholung am Dienstag nur gebremst fortgesetzt.



Die wichtigsten Aktienindizes legten lediglich etwas weiter zu. Die Anleger begrüßten zwar, dass US-Präsident Donald Trump die Staatsausgaben massiv zurückfahren will. Jüngste Konjunkturdaten allerdings sorgten für etwas Ernüchterung. So waren die Verkäufe neuer Häuser im April überraschend deutlich gefallen.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,21 Prozent auf 20 937,91 Punkte vor. An den vergangenen drei Handelstagen hatte sich der US-Leitindex bereits ein gutes Stück von seinem Kursrutsch Mitte letzter Woche erholt.